Avrupa'da tüm otoyollara 100 kilometre hız sınırı önerisi

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Avrupa ülkelerinde otoyollarda uygulanan hız sınırlarının değiştirilmesine yönelik dikkat çeken bir öneri gündeme geldi. Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn, AB genelinde otoyol ve ekspres yollarda araçların saatte en fazla 100 kilometre hızla ilerlemesini öngören ortak bir uygulamaya geçilmesi çağrısında bulundu.

TÜM OTOYOLLARDA 100 KİLOMETRE ÖNERİSİ

Mart ayından bu yana gündeme getirilen önerinin temelinde trafik güvenliği ve enerji tasarrufu bulunuyor. Fehlinger-Jahn, hızların düşürülmesiyle ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılabileceğini savunuyor. Daha düşük hızın yakıt tüketimini azaltacağı ve Avrupa ülkelerinin petrol ithalatına olan bağımlılığının düşürülmesine katkı sağlayacağı da önerinin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

AB'NİN ALDIĞI BİR KARAR YOK

Ancak gündeme gelen 100 kilometre hız sınırı, Avrupa Birliği tarafından hazırlanmış bir düzenleme değil. Konuya ilişkin AB kurumlarının önünde herhangi bir yasa teklifi veya direktif taslağı bulunmuyor.

Mevcut AB düzeninde karayollarındaki hız sınırlarını belirleme yetkisi büyük ölçüde üye ülkelerde bulunuyor. Bu nedenle ülkelerin otoyollarda uyguladığı azami hız sınırları birbirinden farklılık gösteriyor.

AB genelinde tek bir hız sınırına geçilebilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından resmi bir teklif hazırlanması, teklifin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki süreçlerden geçmesi ve kabul edilmesi halinde üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlanması gerekiyor.

SINIRLAR ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

AB ülkelerinin büyük bölümünde otoyollardaki azami hız sınırları saatte 110 ile 130 kilometre arasında değişiyor. Avrupa Komisyonu'nun yaklaşımında ise hız sınırlarının yol yapısı, trafik yoğunluğu ve çevresel koşullar dikkate alınarak belirlenmesi öne çıkıyor. Bu nedenle 100 kilometrelik ortak hız sınırı şimdilik yalnızca bir öneri olarak gündemde bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com