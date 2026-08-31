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Elazığlı Sporcu Ebrar Acar, Avusturya Açık'ta Şampiyon Oldu

Elazığlı Sporcu Ebrar Acar, Avusturya Açık'ta Şampiyon Oldu
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ebrar Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve şampiyon oldu.

Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ebrar Acar, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası, Elazığlı sporcu önemli bir başarısına sahne oldu. Şampiyonada Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde mücadele ederek rakiplerini geride bıraktı ve organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi olan Ebrar Acar, uluslararası arenada Elazığ'ı başarıyla temsil ederek önemli bir dereceye imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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