Haberler

Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya kazandı. Erkekler kumite 67 kilo kategorisinde mücadele eden ay-yıldızlı sporcular, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'da düzenlenen Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kumite 67 kilo kategorisinde Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan mücadele verdi.

Ay-yıldızlı karateciler, kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

Defne Samyeli’nin kızı, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi