Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandı

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Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'da düzenlenen Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kumite 67 kilo kategorisinde Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan mücadele verdi.

Ay-yıldızlı karateciler, kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA