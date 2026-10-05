Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandı

Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya kazandı. Erkekler kumite 67 kilo kategorisinde mücadele eden ay-yıldızlı sporcular, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.
Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'da düzenlenen Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kumite 67 kilo kategorisinde Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan mücadele verdi.
Ay-yıldızlı karateciler, kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA