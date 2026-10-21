Sporting Lisbon LASK Linz maçı hangi kanalda, Sporting Lisbon vs LASK Linz nereden CANLI izlenir?

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Sporting Lizbon – LASK Linz maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Sporting Lizbon – LASK Linz maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

SPORTİNG LİZBON LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon ile LASK Linz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de tabii Spor 5 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma TRT 1 yayın akışında yer almıyor.

SPORTİNG LİZBON LASK LİNZ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı takip etmek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 5 kanalına bağlanabilecek. Tabii Spor 5’in Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için mücadele yalnızca internetten izlenebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Yayın bağlantısında değişiklik yaşanması durumunda resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

SPORTİNG LİZBON LASK LİNZ MAÇI HANGİ GÜN?

Sporting Lizbon ile LASK Linz, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

SPORTİNG LİZBON LASK LİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

SPORTİNG LİZBON LASK LİNZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve Sporting’in iç saha maçlarını oynadığı Estádio José Alvalade’de oynanacak. Yeşil-beyazlı taraftarların coşkulu desteğiyle bilinen stat, Avusturya ekibi için zorlu bir deplasman atmosferi sunacak.

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü saat 22.00’de Sporting Lizbon – LASK Linz mücadelesinin yanı sıra Real Madrid – Leipzig, Bayern Münih – Arsenal, Inter – Shakhtar Donetsk, Real Betis – Feyenoord, Club Brugge – Lens ve Aston Villa – Viking maçları da oynanacak. Akşamın erken saatlerinde ise saat 19.45’te Lille – Galatasaray karşılaşması TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan yayınlanacak.