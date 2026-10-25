Danijel Jumic kimdir? Bjelica'nın yerine basına konuşan Samsunspor yardımcı antrenörü

Samsunspor, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim 2026 akşamı kendi sahasında Amedspor'a 2-1 yenildi. Maçta kırmızı kart gören teknik direktör Nenad Bjelica basın toplantısına gelmedi, mikrofonun başına yardımcısı Danijel Jumic geçti.

Samsunspor 21. dakikada Logi Tómasson'un golüyle öne geçti, ilk yarının sonlarında Afonso Sousa'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Amedspor'da Mbaye Diagne 61. dakikada oyundan atıldı. Diyarbakır ekibi 73. dakikada Gift Orban'ın penaltısı ve 83. dakikada Dia Saba'nın golüyle maçı çevirdi, bir maç eksiğiyle ligin zirvesine çıktı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı.

DANİJEL JUMİC MAÇ SONUNDA NE DEDİ?

Danijel Jumic, maçtan sonra takımın mücadelesinden gurur duyduğunu söyledi. Hırvat antrenöre göre Samsunspor maça iyi başladı, ilk yarıda agresif ve derli toplu oynadı, birkaç pozisyon da buldu.

Asıl tepkisi iki kırmızı karta oldu. Jumic, Sousa'nın rakip oyuncuyu alkışladığını, hakemin ise alkışın kendisine yapıldığını sanıp ikinci sarı kartı gösterdiğini söyledi. Bjelica'nın hakeme ne hakaret ettiğini ne de kötü bir hareket yaptığını anlattı. Jumic'e göre Bjelica hakeme yalnızca rakip oyuncuların onu tebrik ettiğini, Samsunspor'dan ise kimsenin gelmediğini söyledi ve buna rağmen kırmızı kart gördü.

DANİJEL JUMİC KİMDİR?

Danijel Jumic, Samsunspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yardımcısı olarak çalışan Hırvat antrenör. Bjelica, 15 Ekim 2026'da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp Samsunspor'un başına geçmişti.

İkisinin yolu 2008'de Avusturya'da kesişti. Jumic o yıl Kärnten'de forvet oynarken Bjelica aynı takımda hem sahaya çıkıyor hem takımı çalıştırıyordu. Jumic, 2024'te Bjelica'yı antrenörlükte örnek aldığı isim olarak tanımlamıştı.

Bjelica 2021'de onu NK Osijek'in altyapısının başına getirdi. Nisan 2023'te Trabzonspor'da, ardından Almanya'da Union Berlin'de Bjelica'nın yardımcısıydı. 2024'te Dinamo Zagreb'de de aynı ekipte yer aldı.

DANİJEL JUMİC KAÇ YAŞINDA?

Danijel Jumic 1986 doğumlu ve 40 yaşında. Futbolculuğu dizindeki sakatlıklar yüzünden erken bitti, son kulübü Arnavutluk'ta Vllaznia oldu.

DANİJEL JUMİC NERELİ?

Danijel Jumic Osijekli. Hırvatistan'ın doğusundaki bu kentte, ülke henüz Yugoslavya'ya bağlıyken doğdu. Hırvatistan'ın 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında oynadı; aynı jenerasyonda Vedran Corluka ve Mario Mandzukic de vardı.

DANİJEL JUMİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Danijel Jumic forvetti ve futbolculuğunun büyük bölümünü Hırvatistan dışında geçirdi. 2004'te Slovenya'da Koper'de oynadı, 2005-2008 arasında Avusturya'da Kärnten'deydi ve bu dönemde bir sezon Spittal'a kiralandı. Sonra Jadran Porec, Slovakya'da Dunajská Streda, Novigrad ve Vllaznia formalarını giydi. Bir ara İtalya'da Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Udinese'de denendi, ama kadroya alınmadı.

DANİJEL JUMİC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Danijel Jumic antrenörlüğe Jadran Porec'te başladı, önce gençleri sonra A takımı çalıştırdı. Ardından Istra 1961'in altyapısını yönetti. 2021'in ilk yarısında takımın başına geçti ve Istra'yı Hırvatistan Kupası finaline taşıdı; finali Dinamo Zagreb kazandı.

Bundan sonraki görevlerinin çoğu yardımcılık oldu. Dinamo Zagreb'de ise bir kez takımı tek başına yönetti: Bjelica Monaco maçında kırmızı kart görünce 23 Ekim 2024'teki Salzburg deplasmanında Şampiyonlar Ligi maçında kulübeye Jumic oturdu. Bu, Samsun'daki maçtan tam iki yıl bir gün önceydi.