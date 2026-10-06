Beşiktaş, Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama olduğunu açıkladı

Beşiktaş, Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini, tedavisine başlandığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, 4 Ekim'de Kosova-Avusturya maçında 88. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede oyuna sonradan dahil olan Rashica, karşılaşmanın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından müsabakaya devam edememişti.
Kaynak: AA