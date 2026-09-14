UAEA 70. Genel Konferansı, İran heyetine vize verilmemesi tartışması gölgesinde Viyana'da başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 70. Genel Konferansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Avusturya'ya gelişine izin verilmemesi tartışmalarının gölgesinde başkent Viyana'da başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde başlayan UAEA 70. Genel Konferansı'na üye ülkelerden çok sayıda bakan, yetkili ve diplomat katıldı.

Konferans açılışında, Arjantin'in BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gustavo Zlauvinen'in Konferans Başkanı olarak atandığı duyuruldu.

UAEA 70. Genel Konferansı açılış konuşmaları başlamadan önce İran, Rusya ve Avusturya temsilcileri, söz alarak, İslami ve heyetine vize verilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'ın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, İslami'nin konferansa katılmak üzere ülkeye gelmesine izin verilmemesinden dolayı Avusturya'nın bu kararına tepki gösterdi.

Necefi, UAEA üye ülkelerine eşit davranılmasının bir yükümlülük olduğunu belirterek, "Bu, kesinlikle önemsiz bir idari sorun ya da insani hata değil, bu Ajansın bir üyesi olarak ülkemizin haklarına yönelik ciddi bir ihlaldir." dedi.

Bu adımın, tüm üyelere eşit haklar ve üyelik avantajlarından yararlanma imkanını garanti eden UAEA Tüzüğünün ihlali olduğunu dile getiren Necefi, bu eylemin İran'ın kendi seçtiği bir temsilci aracılığıyla Genel Konferansa katılma hakkına zarar verdiğini kaydetti.

Necefi, "Ev sahibi ülkeden bu ihlali derhal gidermesini talep ediyoruz. Acil önlemler alınmasını bekliyoruz ve bu tür olayların tekrarlanmayacağına dair garanti istiyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov'da, İslami'nin ülkeye gelmesine izin verilmemesinden dolayı Avusturya'yı eleştirdi.

Ulyanov, İslami'nin UAEA 70. Genel Konferansı'nda bulunması gerektiğini ancak Avusturya hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmediği için bunun gerçekleşmediğini vurguladı.

Büyükelçi Ulyanov, ev sahibi ülke olarak Avusturya'nın UAEA'ya üye ülkelere eşit şekilde yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Avusturya'nın BM Viyana Temsilcisi Christian Ebner ise ülkesinin, "her zaman olduğu gibi" ev sahibi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu savundu.

Büyükelçi, İran heyetinin vizelerinin, BM'nin yürürlükteki seyahat yasağından dolayı reddedildiğini, Avusturya'nın bu konferans özelinde ilgili komisyondan muafiyet talep ettiğini ancak bu isteğin "uzlaşma sağlanamadığı" gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Genel Konferans, UAEA'nın çalışma önceliklerini belirliyor

UAEA'nın 182 üyesini bir araya getiren Genel Konferans, Ajansın başlıca politika belirleme organı olarak her yıl düzenleniyor.

Konferansta Ajansın faaliyetleri ve bütçesinin yanı sıra nükleer güvenlik ve emniyet, güvence denetimleri, teknik işbirliği ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması ele alınacak.

Üye ülkeler hafta boyunca gündem maddelerine ilişkin karar tasarılarını değerlendirecek ve UAEA Yönetim Kurulunun yeni üyelerini seçecek.

UAEA 70. Genel Konferansı, 18 Eylül'de sona erecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'nın, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'ye vize vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA