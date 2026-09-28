Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, 2025-2026 yılları bütçeleri müzakere edilerek ibra edilirken, 2027-2028 yılları tahmini bütçeleri de görüşüldü ve karara bağlandı.

Genel kurulda konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, "Geleneksel sporlarımızı, korunan bir miras olarak değil yaşanan, hayatın içinde olan, çocuklarımızın neşesinde, evlerimizin huzurunda bulunan bir ortamda buluşturmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde geleneksel sporlarımızla uğraşalım değil tam tersine hayatın tam içinde olması için mücadele verdik." dedi.

Üç ayrı çalıştayda 110 uzmanı bir araya getirdiklerini belirten Turus, "Beş branşımızın müsabaka talimatlarını yayımladık, 5 antrenör kursunda 145 antrenör, 7 hakem kursunda da 365 hakem yetiştirdik. İki yılda düzenlediğimiz 10 müsabakada 2270 sporcumuzu sahaya çıkarttık. En son Yozgat'ta düzenlediğimiz Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası'nda 19 ilden 47 kulüp ve 472 sporcumuzu bir araya getirdik. Kayseri'de yaptığımız mas güreşi şampiyonamızda da 21 ilden 646 sporcumuz mücadele etti." diye konuştu.

Mangala, halat çekme, geleneksel kızak, onikitaş oyunu gibi branşlarla ülke genelinde ve yurt dışında bir festival havasında şenlikler düzenlediklerini ifade eden Turus, "Sadece bir müsaba yapmıyoruz, bütün mahalle sakinleri de geliyor, aileler de geliyor bir festival havasında, biliyorsunuz o geçmişte bir araya gelen büyüklerimizin oynadığı oyunlarda bir bilgelik oluşurdu, bir huzur ve kültür oluşurdu, işte bu ortamı oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, ülke genelinde, Avrupa ve dünyada geleneksel sporlarda çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2025'te yaklaşık 7 bin çocuğumuzu ve ailemizi buluşturduğumuz geleneksel oyunlar şenliği ile bir 'Geleneksel oyunlar tırı' maceramız başladı. Ankara'daki tesisimizden tırımızı yola çıkarttık, 2025'te tırımız 68 ilimize ulaştı, 161 bin 640 katılımcıyla geleneksel sporları ve oyunlarımızı buluşturduk. İnsanımızın bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz insanımızın ayağına gideceğiz, dedik. 2026'da da geleneksel tırımızın yolculuğunu daha da büyüttük, İstanbul'da 19 ilçede gerçekleştirdiğimiz meydan şenlikleriyle 42 bin üzerinde çocuğa ulaştık. En önemlisi Avrupa turnesi yaptık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle de Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya'da 15 farklı noktada 11 bin 500 vatandaşımızla bir araya geldik. Paris'ten, Strazburg'a, Lyon'dan Nürnberg'e kadar çocuklarımızı ve ailelerimizi geleneksel oyunlarla buluşturduk."

Turus, geleneksel sporların yaşaması için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a ve genel kuruldaki bütün katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Genel kurul, delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA