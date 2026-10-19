Viyana'da doğup Rapid Wien'de yetişen Mert Müldür kimdir? Fenerbahçe'nin sakat sağ beki kaç yaşında, ne zaman ameliyat oldu?

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Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, 18 Ekim'de kulübün tesislerinde bireysel çalışmalara başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre 27 yaşındaki oyuncunun takımla çalışmaya ne zaman geçeceği, durumu gün gün izlendikten sonra belli olacak. Müldür, 18 Eylül'deki antrenmanda dizinden sakatlanmıştı ve bir aydır forma giyemiyor.

MERT MÜLDÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mert Müldür, Fenerbahçe'de ve A Milli Futbol Takımı'nda oynayan sağ bek. 3 Nisan 1999'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu, 27 yaşında. Ailesi Viyana'ya yerleşmiş Türklerden. Sağ bekin yanında stoper olarak da görev yapabiliyor.

VİYANA'DA ALTI YAŞINDA BAŞLADI

Futbola 2006'da, altı yaşındayken Rapid Wien'in altyapısında başladı. Kulübün ikinci takımında oynadıktan sonra A takımdaki ilk resmi maçına 13 Mayıs 2018'de çıktı; Rapid Wien o gün Salzburg'a 4-1 yenildi. İki hafta sonra, 29 Mayıs 2018'de, kulüple üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Rapid Wien A takımında 32 maça çıktı.

SERIE A'DA DÖRT SEZON

İtalya'ya 20 Ağustos 2019'da gitti. Sassuolo ile anlaşan Müldür, bu kulüpte dört sezon geçirdi ve Serie A'da düzenli süre aldı. 2023 yazında Fenerbahçe, hem oyuncu hem Sassuolo ile anlaştığını duyurdu. Müldür'ün imzaladığı sözleşme dört yıllık.

GÜRCİSTAN'A ATTIĞI VOLE

Milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı. A Milli Takım'daki ilk maçı 11 Ekim 2018'de Bosna-Hersek ile oynanan ve 0-0 biten hazırlık karşılaşmasıydı.

En çok hatırlanan anı EURO 2024'ten. Türkiye'nin F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'a vole vuruşuyla gol attı; bu, milli takımın turnuvadaki ilk golüydü. Fanatik'in aktardığına göre UEFA'nın açıkladığı en iyi 10 gol listesinde bu vuruş 6. sıraya yerleşti, taraftar oylamasında ise turnuvanın en iyi golü seçildi. Vincenzo Montella, 2 Haziran 2026'da açıkladığı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda da Müldür'e yer verdi.

SAKATLIKTA SON DURUM NE?

Sözcü'nün 18 Eylül tarihli haberine göre Müldür o gün antrenmanda dizine darbe aldı ve çalışmayı yarıda bıraktı. Ataşehir'deki Medicana Hastanesi'nde yapılan MR'da menisküs yırtığı görüldü. Fenerbahçe 21 Eylül'de, oyuncunun Avusturya'da sol dizinden artroskopik parsiyel menisektomi ameliyatı olduğunu açıkladı. Bu ameliyatta yırtılan menisküsün hasarlı kısmı alınıyor.

Ameliyatın açıklanmasından dört hafta sonra bireysel çalışmalara başlayan Müldür, Fenerbahçe'nin 20 Ekim'de Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de sakatlar arasında. Mynet'in maç önü analizinde Müldür'ün yanında Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio da sakat oyuncular listesinde yer alıyor.