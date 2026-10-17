Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Fivers Margareten'i 38-31 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti. THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda ilk yarısı 20-14 geçilen mücadelede Bogdan Radivojevic 11 gol attı; rövanş 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti.

THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 38-31 üstünlükle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Bogdan Radivojevic 11 golle galibiyette kritik rol oynadı.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak.

Kaynak: AA
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde

Korkulan oldu! Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti! Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti'ye katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın yeni adresi belli oldu
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı
Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi

Paris’te çatışmalar sürerken Macron çifti konserde görüntülendi
Amedspor kazanmaya devam ediyor

Amedspor'u tutabilene aşk olsun!