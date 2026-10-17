Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Fivers Margareten'i 38-31 yendi

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Fivers Margareten'i 38-31 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti. THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda ilk yarısı 20-14 geçilen mücadelede Bogdan Radivojevic 11 gol attı; rövanş 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Avusturya'nın HC Fivers Margareten ekibini 38-31 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 38-31 üstünlükle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Bogdan Radivojevic 11 golle galibiyette kritik rol oynadı.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ekim'de Viyana'da oynanacak.
Kaynak: AA