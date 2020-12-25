AVRUPA KOMİSYONU HABERLERİ

Avrupa Komisyonu - Dün
Boris Johnson: Brexit anlaşması tamam
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından, normal olarak mutluluk duyuyorum.
Avrupa Komisyonu - Dün
Almanya, AB ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmasından memnun
Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim.
Avrupa Komisyonu - Dün
AB ve İngiltere, Brexit anlaşmasında uzlaştı
Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johson arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ticaret anlaşması konusunda uzlaşma sağlandı.
Avrupa Komisyonu - Dün
- İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı- AB-İngiltere arasında tarihi anlaşma
Avrupa Komisyonu - 23.12.2020
Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı
Avrupa Komisyonu - 23.12.2020
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada
TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri beklentilerin altında kalırken, ABD'deki mali destek paketi konusundaki belirsizliklerle riskli varlıklar kırılgan seyretti. ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece Kongre'de kabul edilen 900 milyar dolarlık destek paketinin yeterli olmadığını belirterek, özellikle hanehalkına doğrudan gelir desteğinin 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesi isteğinde bulunuldu. "Ülkede dün açıklanan Aralık tüketici güven endeksi ve Kasım ikinci el konut satışları zayıf bir görünüm çizdi. Salgın ile ilgili kaygılar devam ederken, Avrupa Komisyonu İngiltere ile taşımacılığın sürmesine müsaade edilmesi, ancak bir sonraki bildirime kadar lüzumsuz yolculuklardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Avrupa Komisyonu - 22.12.2020
Salgında yerel ürüne ilgi arttı, gıda alım gücü temel öncelik oldu
Avrupa Komisyonu'nun "Farm to Fork" (Tarladan Sofraya) stratejisini açıklamasından kısa bir süre sonra yayınlanan rapor, tüketicilerin yeterli ve uygun fiyatlı gıdaya erişim sağlayabilirken, sağlıklı ve sürdürülebilir besinleri seçmelerini de kolaylaştıran bir gıda ortamı yaratılması çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu - 21.12.2020
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi
Avrupa Komisyonu - 18.12.2020
SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi NEFERTITI Projesi için Avrupa'dan fon alacak
SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileriyle karbondioksitten değerli kimyasalları üreteceği NEFERTITI projesi, Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı'ndan fon almaya hak kazandı.
Avrupa Komisyonu - 17.12.2020
Avrupa ülkelerinde korona aşılamasının başlayacağı tarih belli oldu
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27, 28, 29 Aralık'ta Avrupa genelinde aşılamaya başlayacak" dedi.
Avrupa Komisyonu - 16.12.2020
Son dakika haber... TUYEP Operasyonu için teknik yardım projesi tanıtıldı
Türkiye'de iş gücünün uluslararası dolaşımını ve aynı zamanda rekabet edebilirliğini en üst düzeye taşımak için bilhassa nitelikli iş gücünün geliştirilmesine odaklandıklarını belirten Ertem, şöyle konuştu: "Özellikle Avrupa Birliğinin 'Europe 2020' stratejisinin odak noktasını oluşturan 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı' kapsamında AB'den çok önemli destekler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Avrupa Komisyonu nezdinde faaliyetleri koordine edilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Europass platformlarının danışma gruplarında, ülkemiz Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) temsil ediliyor.
Avrupa Komisyonu - 16.12.2020
Von der Leyen: Brexit anlaşmasına hala bir yol var
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir Brexit anlaşması yapılacağını garanti edememekle birlikte, bir anlaşmaya doğru bir yolun hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.
Avrupa Komisyonu - 16.12.2020
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Avrupa Komisyonu - 15.12.2020
- AB ve NATO tarihinde bir ilk- NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Komiserler Kabinesinin olağan toplantısına katıldı
Avrupa Komisyonu - 15.12.2020
AB Komisyonu ve Alman hükümeti, Covid-19 aşı ruhsatı için tarih verdi
Almanya'da hükümet ve Avrupa Komisyonu, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li Pfizer'ın korona virüse karşı ortak geliştirdiği aşıya 23 Aralık tarihinde ruhsat verileceğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu - 14.12.2020
Brüksel Zirvesi AB'nin stratejik perspektifi tamamen yitirdiğini gösteriyor
Zirve sonuç bildirgesinde ayrıca Yüksek Temsilci'den ve Avrupa Komisyonu'ndan Mart 2021 tarihine kadar Türkiye'yle ilişkiler hakkında rapor hazırlaması talep ediliyor.
Avrupa Komisyonu - 11.12.2020
AB ülkeleri gaz emisyonlarını yüzde 55 azaltacak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, söz konusu uzlaşmanın, AB'ye "2050 yılında iklimde nötralite" yolunu açtığını vurguladı.
Avrupa Komisyonu - 11.12.2020
Son dakika haberi! Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde "etki yatırımları" ele alındı
Bu yönde hazırlanan finansal stratejiler sürdürülebilir yatırımların hayata geçirilmesi açısından faydalı olacak. Tüm bu çalışmalar Avrupa Komisyonu tarafından kurulan, iş ve finans dünyasının, STK'ların, Business Europe'un da dahil olduğu Sürdürülebilir Finans Platformu işbirliği ile yürütülecek.
Avrupa Komisyonu - 10.12.2020
Yeni ve daha dengeli bir AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması şart
9 Aralık 2020 tarihinde AB'nin yeni Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile video konferans yöntemiyle görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göre yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, halihazırda zaten yapısal sorunlar barından Gümrük Birliği'ni güncelleme ihtiyacını daha da güçlendirdi.
Avrupa Komisyonu - 10.12.2020
BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 7.83 lirada
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında güç kazandı.
Avrupa Komisyonu - 10.12.2020
Dolar 7.83 lira, euro 9.47 lira, sterlin 10.47 lirada
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ticari anlaşma imzalanması için müzakerecilere hafta sonu bitimine kadar süre vermeleriyle sterlin zayıflarken, ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerle dolar da sert para birimleri karşısında...
Avrupa Komisyonu - 10.12.2020
Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde "büyük uçurumlar" giderilemedi
Avrupa Komisyonu - 09.12.2020
Avrupa'dan Ukrayna'ya Kovid-19'a karşı 600 milyon avro kredi
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 600 milyon avroluk kredi verdiğini duyurdu.
Avrupa Komisyonu - 09.12.2020
Reuters: AB taslağı Doğu Akdeniz'de sondajdan sorumlu Türk şahıs ve şirketlere yaptırım öngörüyor
Avrupa Komisyonu - 09.12.2020
Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
Avrupa Komisyonu - 09.12.2020
Kamu ve STK'lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Kapanış Etkinliği Açıklaması
Son yıllarda AB Delegasyonunun sivil toplum programlarında doğrudan yönetime geçtiğine dikkati çeken Kaymakcı, doğrudan yönetimin çok benimsedikleri, katılımcı bir anlayış olmadığına işaret ederek, "Biz doğrudan yönetim yerine dolaylı yönetim veya katılımcı yönetimi tercih ediyoruz. Umarız AB Delegasyonu, Avrupa Komisyonunun da bu yönde alacağı bir kararla, bundan sonraki dönemde sivil toplum ile ilgili tek başına yürüttüğü projeleri, AB Başkanlığı'nın da daha fazla içinde olacağı, daha fazla katkıda bulunacağı bir anlayışla yürütürse bunda daha fazla başarı elde edeceğimize inanıyorum.
Avrupa Komisyonu - 09.12.2020
BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.83 lirada
"Yeni güne küresel piyasalar karışık sinyaller veren makroekonomik veri akışına rağmen dünden kalan iyimserlikle güne başladı. "Çin'den gelen zayıf Kasım ayı enflasyon rakamlarına karşın Japonya'da Ekim ayı makine siparişleri tahminleri aştı. "Gün içinde küresel gündemde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberlerin yanında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşme olacak.
Avrupa Komisyonu - 08.12.2020
Avrupa Yatırım Fonu'ndan KOBİ'lere 300 milyon TL hibe
Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir" dedi ve ekledi: "Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz.
Avrupa Komisyonu - 08.12.2020
Avrupa borsaları Brexit ile ekside
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptıkları açıklamalarına göre, görüşmelerde henüz bir uzlaşma sağlanamadı.
Avrupa Komisyonu - 08.12.2020
Brexit: İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması yapılamazsa ne olur?
Avrupa Komisyonu - 08.12.2020
İngiltere ve AB arasında Brexit krizi büyüyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılmasını değerlendirmek için bu akşam ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.
Avrupa Komisyonu - 08.12.2020
Son dakika haberi... AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarından oluşan AB Dışişleri Konseyi toplantısı başladı. Toplantının girişinde kısa bir basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ele alınacak güncel konular hakkında bilgiler verdi.
Avrupa Komisyonu - 07.12.2020
İngiltere ve AB arasında Brexit krizi büyüyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılmasını değerlendirmek için bu akşam ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.
Avrupa Komisyonu - 07.12.2020
Nokia'ya göre "6G sistemi" ticari olarak 2030'da başlayacak
Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa Birliği'nin (AB) 6G araştırmalarına hız kazandırmak ve geliştirilmesini desteklemek için ilk resmi girişim olarak "Hexa-X" kuruldu.