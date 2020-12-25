AVRUPA KOMİSYONU HABERLERİ

Avrupa Komisyonu - 09.12.2020

Son yıllarda AB Delegasyonunun sivil toplum programlarında doğrudan yönetime geçtiğine dikkati çeken Kaymakcı, doğrudan yönetimin çok benimsedikleri, katılımcı bir anlayış olmadığına işaret ederek, "Biz doğrudan yönetim yerine dolaylı yönetim veya katılımcı yönetimi tercih ediyoruz. Umarız AB Delegasyonu, Avrupa Komisyonunun da bu yönde alacağı bir kararla, bundan sonraki dönemde sivil toplum ile ilgili tek başına yürüttüğü projeleri, AB Başkanlığı'nın da daha fazla içinde olacağı, daha fazla katkıda bulunacağı bir anlayışla yürütürse bunda daha fazla başarı elde edeceğimize inanıyorum.