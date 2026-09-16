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TÜSİAD ile AB heyeti İstanbul’da bir araya geldi: Gümrük Birliği ve “Made in Europe” gündemde

TÜSİAD ile AB heyeti İstanbul’da bir araya geldi: Gümrük Birliği ve “Made in Europe” gündemde
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Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) temsilcileri, İstanbul'da TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin AB'nin "Made in Europe" girişimlerine etkin biçimde dahil edilmesi ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) temsilcileri, İstanbul'da TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin AB'nin "Made in Europe" girişimlerine etkin biçimde dahil edilmesi ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

AB'nin Türkiye ve Güney Kafkasya'daki büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu ve EEAS temsilcileri, İstanbul'da TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin TÜSİAD açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"AB'nin Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluk Genel Müdürlüğü (DG ENEST) ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Azmi Gümüşlüoğlu'nun konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, taraflar bölgesel bağlantısallık, Gümrük Birliği'nin işleyişinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırıcı Yasası başta olmak üzere "Made in Europe" girişimlerine etkin biçimde dahil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye ve Güney Kafkasya'nın Avrupa ile Asya arasında dayanıklı ve çeşitlendirilmiş bağlantıların kurulmasındaki rolü ile bağlantısallığın ekonomik ve stratejik boyutları ele alındı."

Kaynak: ANKA
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