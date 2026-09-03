Sanchez: Sebte ve Melilla'dan vazgeçmeyiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemlerdeki düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını, ülkesinin Sebte ve Melilla üzerindeki egemenlik hakkından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi.

Sanchez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine 30-31 Temmuz'da Fas tarafından 70 bine yakın düzensiz göçmenin geçmesinin ardından yaşanan siyasi ve sosyal krizle ilgili Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Fas makamlarının zaman zaman egemenliklerini tartışmaya açmak istedikleri Kuzey Afrika'daki "Sebte ve Melilla kentlerinin İspanya'ya ait olduğunu ve sonsuza dek öyle kalacağını" savunan Sanchez, " İspanya, bu iki kentimiz üzerindeki egemenlik hakkından asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi ile İslami İşler Bakanı Ahmed Tevfik'in Sebte ve Melilla üzerinde "Fas'ın tarihi ve coğrafi hakkının bulunduğu" yönündeki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Sanchez, bu konudaki tepkilerini 21 Ağustos'ta Fas'ın Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak kesin dille ilettiklerini söyledi.

İspanya tarihindeki en büyük düzensiz göçmen akını olarak bilinen, temmuz ayı sonundaki krizde Sebte'ye giren düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının Fas'a geri gönderildiğine dikkati çeken Sanchez, kalan düzensiz göçmenlerin (yaklaşık 5 bin) geri gönderilmesinin arzu ettiklerinden daha fazla vakit aldığını anlattı.

İspanya Başbakanı, "Bir insanı sınır dışı etmeden önce kimliğinin doğrulanması ve hayatının tehlikede olabileceği, savaşın pençesindeki bir ülkeden gelmediğinden emin olunması gerekiyor. Şayet söz konusu kişi reşit değilse geri dönebileceği güvenli bir yuvanın varlığının teyit edilmesi gerekiyor. Bu güvencelere uygun hareket etmek, demokrasimizi rahat koltuklarında oturan gericilerin ima ettiği gibi daha zayıf bir sistem haline getirmez. Bir demokrasi, bir sorunu çözmek uğruna yasaları çiğneyerek güçlenmez. Aksine yasaları devre dışı bırakmadan ve onlara sadık kalarak meseleleri çözdüğünde güçlenir." şeklinde konuştu.

İspanya hükümeti, düzensiz göçmen kriziyle ilgili istihbarat birimlerinden uyarı almadı

Muhalefetin, "Hükümet, düzensiz göçmen akınından haberdardı ancak hiçbir şey yapmadı." eleştirilerine karşılık veren Sanchez, "Devlet güvenlik güçlerinden ve Ulusal İstihbarat Merkezimizden gelen tüm raporları, mesajları ve diplomatik notaları inceledik. Sizi temin ederim ki bunların hiçbiri, veri aktarımı veya rutin bir bildirim sınırını aşmıyordu ve hiçbiri, nihayetinde gerçekleşen olayların ne boyutunu ne de olasılığını öngörüyordu." ifadelerini kullandı.

Sanchez, "Hükümetin bu konuda saklayacak hiçbir şeyi yok. Öyle ki medya ve kamuoyunun bizzat inceleyebilmesi amacıyla istisnasız tüm raporları içeren bir dosyanın yayımlanması talimatını verdim. Hükümetin, uyarılmış olmasına rağmen bilerek hiçbir şey yapmadığını düşünmek saçmalık." dedi.

"Fas'ın bu olayı planladığına dair somut kanıt yok"

Düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas'ın bulunduğuna ilişkin şüpheleri anlayışla karşıladığını ancak şimdiye kadar bununla ilgili hükümetin elinde delil olmadığının altını çizen Sanchez, "Başbakan olarak titizlik ve hassasiyetle bu krizi yönetmek zorundayım." dedi.

Sanchez, şöyle devam etti:

"Diplomatik servis, Avrupa Komisyonu veya herhangi bir uluslararası kuruluş dahil olmak üzere bu kurumların hiçbiri, İspanyol hükümetine Fas'ın bu olayı planladığına veya gerçekleştirdiğine dair somut bir kanıt sunmadı. Bunu size garanti edebilirim. Şayet böyle bir kanıt ortaya çıkarsa hükümetin gerekeni yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."

İspanya'dan AB'ye eleştiri ve yardım talebi

Sanchez, düzensiz göçmen krizinde şu ana kadar İspanya ile "dayanışma örneği göstermemesinden" dolayı AB Komisyonunu eleştirdi.

İspanya Başbakanı, her şeye rağmen AB Komisyonundan Sebte için istedikleri mali yardımı çıkarmasını beklediklerini, Kuzey Afrika topraklarındaki bu iki İspanyol şehrinin gümrük birliğine entegrasyonunu isteyeceklerini, ayrıca Europol'den Sebte'de düzensiz göçü izlemek için özel misyon oluşturmasını talep edeceklerini duyurdu.

"Sınırlarda yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyiz"

Sebte ve Melilla sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, "O sınırlarda yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyiz çünkü sınırın ötesinde eşitsizlik ve fırsat arayışı yatıyor. Sınır ne kadar yüksek olursa olsun, bu gerçeklik her zaman var olacaktır." dedi.

Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğu iddiasını da yineledi.

Hükümeti, düzensiz göçmen krizinde "sorumluluklarını yerine getirmemek, yetersiz kalmak ve gerçekleri saklamakla" suçlayan muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler ise Başbakan Sanchez'in istifasını ve erken seçim taleplerini yineledi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine 30-31 Temmuz tarihlerinde 70 bine yakın düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA