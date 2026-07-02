Von der Leyen Erivan'da: Enerji hatları ve barış vurgusu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi temaslarda bulunmak üzere Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Paşinyan'ın, düzenlenen basın toplantısında Türkiye ve Azerbaycan ile kurulacak enerji hatlarına vurgu yapması dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çalışma ziyareti kapsamında Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldi. Zvartnots Havalimanı'nda Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan tarafından karşılanan von der Leyen, daha sonra Ermenistan Başbakanlık binasına geçti. Leyen, Başbakanlık binasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardında genişletilmiş heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Leyen ve Paşinyan, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıttı. Basın toplantısında, bölgesel işbirliği ve enerji hatları başlıkları ön plana çıktı.

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan ile enerji bağlantısı vurgusu

Ermenistan hükümetinin "Barış Kavşağı" projesine değinen Paşinyan, bölgesel entegrasyon için kritik mesajlar verdi. Paşinyan, "Türkiye ve Azerbaycan ile elektrik iletim hatlarının ve bağlantı hatlarının inşası büyük önem arz etmektedir. Bu adım, hem bölgenin enerji güvenliğinin güçlendirilmesine hem de yeşil enerjiye geçiş hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayabilir" dedi. Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın, Karadeniz Sualtı Elektrik ve Dijital Kablo Projesine dahil olma niyetini de bir kez daha teyit etti.

Paşinyan, Avrupa Komisyonu'nun AB üye devletlerine Ermeni malları için özerk ticaret önlemleri getirme önerisini memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Ermenistan hükümetinin, önerinin hızlı bir şekilde onaylanması için AB kurumları ve üye devletleriyle yakın işbirliği içinde çalışmayı umduğunu belirten Paşinyan, önlemlerin mümkün olan en kısa sürede benimsenmesinin önemini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan ve Avrupa Birliği'nin son aylarda bağlantı alanında önemli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekleyerek Paşinyan, "Bunun açık bir örneği, Ermenistan-AB Zirvesi'nde Ermenistan-AB Bağlantı Ortaklığı Hakkında Ortak Bildirinin kabul edilmesi ve geçen hafta Brüksel'de, Bağlantı Gündemi Platformu bakanlar toplantısı sırasında, Ermenistan ile Avrupa Komisyonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası arasında üç Ermenistan sınır geçiş noktası ve iki kuzey otoyolu için fizibilite çalışmaları konusunda Niyet Mektubu ve Onay Mektubunun imzalanmasıdır" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sektöründeki stratejik öneme sahip projelerinden birinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayacak enerji depolama tesislerinin inşası olduğunu belirterek "Bu girişim için Avrupa Birliği desteğinin onaylanması ve tahsis edilmesi konusunu da görüştük" diye ekledi.

AB-Ermenistan gündeminde ticaret ve vizeler var

AB'nin sunduğu Ermeni ürünlerine yönelik gümrük kolaylıkları içeren projeye değinene Paşinyan, adaylık statüsü veya serbest ticaret anlaşması olmadan bu mekanizmanın uygulanacağı ilk ülkenin Ermenistan olacağını belirterek AB'ye teşekkür etti.

"Geçen yıl barış anlaşmasının imzalanması tarihi bir olaydı"

AB tarafından Ermenistan'a 52 milyon euroluk bütçe desteği sağlandığı açıklandı. Ursula von der Leyen, Ermenistan'ın vize serbestisi konusundaki ilerlemesini "etkileyici" olarak nitelendirdi ve sonbaharda yeni bir değerlendirme heyetinin Erivan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Von der Leyen, 7 Haziran'da Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerine değinerek, Ermeni halkının bir kez daha demokrasi ve reform yolunu seçtiğini, 2018'deki "Kadife Devrim" ruhunun halen canlı olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Geçen yıl barış anlaşmasının imzalanması tarihi bir olaydı. Bu bölgenin son on yıllarda attığı en önemli adımlardan biriydi. Aynı şey Türkiye ile devam eden ilişkilerin normalleştirilmesi için de geçerli. Bu kararlar siyasi cesaret ve liderlik gerektirdi ve faydaları olağanüstü olacak. Açık sınırlar Ermenistan'ın ekonomik geleceğini dönüştürecek ve ülkeyi dünyanın stratejik açıdan önemli kavşaklarından birine yerleştirecektir. Bu nedenle bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Güney Kafkasya'daki bağlantı girişimlerinden bahseden von der Leyen, yakın zamanda başlatılan bölgesel ulaşım altyapı platformu aracılığıyla uygulanan ve 2 milyar euroya kadar kamu ve özel yatırımı harekete geçirme potansiyeline sahip olan 200 milyon euroya kadar olan Barış İçin Bağlantı Paketi'ne değindi. Ayrıca, 1 Temmuz'da Bakü'de Ermenistan ve Azerbaycan halkları arasında barışı teşvik etme çabalarını desteklemek için ek 20 milyon euro daha açıkladığını hatırlatan Von der Leyen, bu destek programlarının Ermenistan'ın sınır geçiş noktaları ve yol altyapısı da dahil olmak üzere devam eden projeleri uygulamaya devam etmesini sağlayacağını sözlerine ekledi. "Barış için gerçek bir altyapı inşa ediyoruz. Aynı zamanda demokrasiler arasında köprüler kuruyoruz. Ayrıca Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki toplulukların ve mikro işletmelerin potansiyelini de desteklemek istiyoruz," diyen Von der Leyen ayrıca Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne güvenebileceğini belirtti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı