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Özgür Özel, von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması sözlerini reddetti

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Özgür Özel, von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması sözlerini reddetti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik sözlerini reddetti. Özel, iki ülkenin egemen olduğunu belirterek Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her platformda savunacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirerek, "Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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