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Ukrayna ve AB Savunma İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı

Ukrayna ve AB Savunma İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, stratejik savunma sanayii ortaklığına ilişkin niyet mektubu imzaladı. AB, Ukrayna'ya 90 milyar euro kredi kapsamında İHA üretimi için 1 milyar euro finansman sağlayacak.

KİEV, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna ve Avrupa Birliği, savunma işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çarşamba günü stratejik savunma sanayii ortaklığına ilişkin bir niyet mektubu imzaladı.

5. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere günün erken saatlerinde Ukrayna'ya gelen Von der Leyen, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, AB ile Ukrayna'nın, insansız hava aracı (İHA) üretimi de dahil olmak üzere savunma alanındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali, siyasi ve savunma desteğinin rekor düzeye ulaştığını vurgulayan Von der Leyen, 90 milyar euro tutarındaki Ukrayna Destek Kredisi kapsamında, Ukrayna'nın İHA kapasitesinin güçlendirilmesi için 1 milyar euro tutarında finansmanın serbest bırakıldığını açıkladı.

Zelenskiy ve Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde dört müzakere fasıl kümesinin açılmasına yönelik çalışmaları da ayrıntılı olarak ele aldı.

Zelenskiy, "Bu, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği sağlanana kadar Ukrayna ve Avrupa'nın kararlılığının bir göstergesidir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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