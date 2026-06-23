Ab, Fransa'nın Tarım Sektörüne 212 Milyon Euroluk Yardımı Onayladı

BRÜKSEL, 23 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Ortadoğu'daki kriz nedeniyle artan yakıt fiyatlarından olumsuz etkilenen tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği şirketlerini desteklemek amacıyla Fransa'nın 212 milyon euroluk (243,8 milyon ABD doları) devlet yardım programını onayladı.

Söz konusu program, nisan ayında kabul edilen Ortadoğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi kapsamında pazartesi günü onaylandı. Komisyon verilerine göre, tarım dışı motorin fiyatları bu yılın şubat ve mayıs ayları arasında yüzde 74 artış gösterdi. Bu artış, üretim maliyetlerini geçen yıla kıyasla litre başına ortalama 0,41 euro yükseltti.

Yardım, bu yılın mayıs-ağustos döneminde satın alınan yakıtın ek maliyetlerini karşılayacak ve işletmelere yakıt tüketim miktarlarına göre doğrudan hibe şeklinde aktarılacak.

Bu kapsamda hak sahibi şirketler, 1 Mayıs ile 31 Ağustos tarihleri arasında satın aldıkları her litre tarım dışı motorin için 0,15 euro destek alabilecek. Yardım programı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Komisyon, bu tedbirin tarım ve su ürünleri sektöründe birincil üretim yapan şirketleri, piyasadaki rekabet ortamını bozmayacak şekilde geçici olarak desteklemek amacıyla uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua