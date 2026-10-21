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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi. İkili, Brüksel'de bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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