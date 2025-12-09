Onay çıktı! Mars, Pringles üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolara satın aldı

Avrupa Komisyonu, Haziran ayında başlattığı detaylı incelemenin ardından Mars ile Kellanova arasındaki birleşmenin Avrupa Ekonomik Alanı'nda rekabeti olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı. Komisyon, satın almanın piyasada hâkim bir güç yaratmayacağını ve tüketiciler açısından bir risk oluşturmayacağını belirtti.

SON YILLARIN EN BÜYÜK HAMLESİ

Karara göre Mars, M&M's, Snickers ve Whiskas gibi dünya çapında bilinen markalarının yanına, Pringles, Pop-Tarts ve Kellogg's gevrekleriyle tanınan Kellanova'yı da ekleyerek portföyünü büyük ölçüde genişletecek. Birleşme, küresel gıda ve atıştırmalık sektöründe son yılların en büyük hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Komisyon, her iki şirketin de bazı Avrupa ülkelerinde belirli ürün kategorilerinde güçlü pazar paylarına sahip olduğunu kabul etti. İncelemede birleşmenin, ürünlerin perakendecilere "paket halinde sunulması" gibi pazarlama avantajları sağlayabileceği de tespit edildi. Ancak ürünlerin uzun raf ömürleri, tüketicilerin ani satın alma eğilimleri ve marka sadakatinin düşük olması gibi unsurlar dikkate alındığında, Mars'ın perakendeciler karşısındaki pazarlık gücünün anlamlı ölçüde artmayacağı sonucuna varıldı.

HAZİRAN AYINDA ONAY ALMIŞTI

Mars-Kellanova birleşmesi, ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan da haziran ayında onay almıştı. Mars, eylül ayında yaptığı açıklamada 2026 sonuna kadar Avrupa Birliği içindeki operasyonlarına 1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Söz konusu yatırımın üretim kapasitesini artırmayı, sürdürülebilirliği güçlendirmeyi ve bölgesel ekonomik dayanıklılığı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Hem Avrupa hem de ABD'den alınan onaylarla birleşme süreci tamamlanırken, Mars'ın planladığı geniş yatırım programı birleşmenin ekonomik etkilerinin kısa sürede hissedileceğine işaret ediyor. Gıda ve atıştırmalık sektöründe yeniden şekillenen rekabet ortamının önümüzdeki yıllarda nasıl evrileceği ise merak konusu.