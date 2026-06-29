AB üst düzey heyeti 30 Haziran'da Ankara'da

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komiserleri Marta Kos ve Magnus Brunner, 30 Haziran'da Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerde Türkiye'nin AB üyelik hedefi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, göç, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden ivme kazanmasına yönelik beklentileri gündeme getirecek.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner, 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Komisyon üyelerinin ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı Türkiye ziyaretinin, Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin arttığının göstergesi olduğunu belirtti. Ziyaretin, 1 Temmuz'da başlayacak İrlanda'nın AB Dönem Başkanlığı öncesinde gerçekleşmesinin de Türkiye-AB ilişkilerindeki yapıcı atmosferi güçlendirmesi ve ilişkilere yeni ivme kazandırmasının beklendiği ifade edildi.

Bakan Fidan, üyelik süreci ve Gümrük Birliği mesajı verecek

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin temel stratejik önceliklerden biri olmayı sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca AB genişleme sürecinin adil ve liyakate dayalı yürütülmesi, Türkiye'nin diğer aday ülkelerle eşit şekilde tüm süreçlere dahil edilmesi, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının kaldırılması ve Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tıkanıklıkların aşılması için AB'nin somut adımlar atması yönündeki beklentilerin dile getirilmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, siyasi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarının yeniden işletilmesi ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin en kısa sürede toplanmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Ekonomi, vize ve SEPA gündemde

Kaynaklara göre Bakan Fidan'ın, Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun ulaştığı seviyeye işaret ederek Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin gecikmeden başlatılmasının karşılıklı fayda sağlayacağını vurgulaması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında AB üretim zincirlerinin bir parçası olduğu dikkate alınarak Türkiye menşeli ürünlerin "Avrupa Birliği menşeli" olarak değerlendirilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin "Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA)" sistemine katılım isteği, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen dönmesi ve bağlantısallık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de gündemde yer alacak başlıklar arasında bulunuyor.

Vize konusunda ise Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişiminin kolaylaştırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması ve daha önce açıklanan kolaylaştırıcı tedbirlerin tır sürücüleri dahil tüm kesimleri kapsayacak şekilde etkin uygulanmasına yönelik beklentiler aktarılacak.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler ile Suriye ve İran başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa Birliği'ni doğrudan etkileyen bölgesel konular da değerlendirilecek.

Türkiye tarafının, bölgesel krizlerde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla AB ile daha düzenli ve eylem odaklı diyalog ile teknik istişare mekanizmalarının sürdürülmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Son dönemde temaslar hız kazandı

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji, yenilikçilik ve iklim başlıklarında yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Türkiye ayrıca AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları'na (Gymnich) davet edilirken, Avrupa Yatırım Bankası da Türkiye'deki faaliyetlerine kısmen yeniden başladı.

2026 yılı içerisinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat iki kez Brüksel'i ziyaret ederken, Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı ocak ayında gerçekleştirildi. Marta Kos da 6 Şubat'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yaptı.

Öte yandan, AB Zirvesi Başkanı Antnio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Kaja Kallas ile birlikte 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmeleri öngörülüyor.

AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, Türkiye de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Taraflar arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 233 milyar dolar olarak kaydedildi. 2 Temmuz'da İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın da ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı