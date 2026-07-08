Sanchez: ABD ile ilişkiler sakin ve normal

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin aksine, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin "sakin, soğukkanlı ve belirli normallikte" olduğunu açıkladı.

Sanchez, NATO Ankara Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesmeye yönelik açıklamalarıyla ilgili sorulara cevap veren Sanchez, ABD ile ilişkilerin "sakin, soğukkanlı ve belirli bir normallikte" olduğunu söyledi.

ABD ile tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yapan Sanchez, "Ben sosyal demokratım ama ticari işler devlet politikasıdır. Diğer yandan ortak ticaret politikası söz konusu olduğunda biz bir bloğuz ve müzakerelerin yürütülmesi gereken merci Avrupa Komisyonu'dur. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine nazaran İspanya'nın ABD ile dış ticaret açığı vardır." diyerek, ABD'nin tek başına İspanya ile ticari ilişkilerini kesemeyeceğini ima etti.

"Trump ile ayaküstü bir sohbet ettim. Futboldan, Dünya Kupasından konuştuk. Ben oynamasam da, Başkan Trump'ın sevdiği golften de konuştuk. Nezaket ölçüsünde ve iyi kelimelerin kullanıldığı bir sohbetti." ifadelerini kullanan Sanchez, ABD ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi ilişkilerin de "çok olumlu" olduğunu vurguladı.

Sanchez, "her zaman Avrupacı ve yapıcı bir tavır takındığını" dile getirdi.

"İspanya ödevlerini yaparak buraya geldi"

Diğer yandan İspanya'nın "2026 kapasite hedeflerini yerine getirerek, ödevlerini yaparak buraya geldiğini ve müttefik ülkelere sarsılmaz desteğini vermeye devam ettiklerini" kaydeden Sanchez, İspanya'nın NATO görevleri kapsamında Avrupa ülkelerinde konuşlu 3 bin askeri bulunduğunu, NATO'nun doğu kanadında en fazla asker bulunduran ülke olduklarını söyledi.

İspanya'nın savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkardığını aktaran Sanchez, "Güvenilir ve taahhütlerini yerine getiren bir ortağız. Sorumluluğun müttefikler arasında paylaşılması ve Avrupa'nın hem kendisini hem de müttefiklerini sınırlarının ötesinde savunabilecek kapasitede olması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz." dedi.

Sanchez, "dünyanın Soğuk Savaş'tan bu yana en çalkantılı dönemlerinden birinden geçtiğini, daha güçlü, daha etkili ve daha Avrupalı ??bir İttifak" istediklerini belirterek, "Avrupa'nın kendi savunmasında öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini" ifade etti.

Zirve organizasyonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, organizatörlere ve Ankara halkına teşekkür

Sanchez ayrıca "bu zirveyi parıldatan mükemmel organizasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a organizatörlere ve Ankara halkına" teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada İspanya için "umutsuz vaka" yakıştırması yaparak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bu ülke ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talimatını vermişti.

Trump, "Artık İspanya ile herhangi bir ticari iş yapmak istemiyoruz. İspanya berbat bir NATO müttefiki. Katılım sağlamıyorlar, ödeme yapmıyorlar. İspanya ile hiçbir işim olsun istemiyorum. Lütfen İspanya ile tüm ticareti kesin, ziyaretler de dahil. Onlarla hiçbir işimiz olsun istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.