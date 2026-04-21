Avrupa Birliği’nin küresel ölçekte yeniden konumlanma arayışı hız kazanırken, Ursula von der Leyen’in Almanya’da yaptığı son açıklamalar hem Avrupa’nın stratejik yönünü hem de Türkiye ile ilgili bakış açısını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Avrupa Komisyonu Başkanı Türkiye'ye ne dedi? Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kimdir? Detaylar...

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI TÜRKİYE'YE NE DEDİ?

Hamburg'ta Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.” dedi.

Von der Leyen, Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtti.

AB’nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanları Konseyi’nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa’nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.

Enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan von der Leyen, yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de gerekli olduğunu belirtti. Von der Leyen, “Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı.” dedi.

Öte yandan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade eden von der Leyen, sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN KİMDİR?

Ursula von der Leyen, 8 Ekim 1958 doğumlu Alman siyasetçi ve doktordur. 2019 yılından bu yana Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir ve Avrupa Birliği’nin en etkili siyasi figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Siyasi kariyerine Almanya’da başlayan von der Leyen, Angela Merkel liderliğindeki hükümetlerde uzun yıllar görev alarak önemli deneyim kazandı. 2005 ile 2019 yılları arasında farklı bakanlıklarda görev yapan von der Leyen, özellikle savunma alanındaki rolüyle öne çıktı ve Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak tarihe geçti.

Siyasi kimliği açısından Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan von der Leyen, Avrupa düzeyinde ise Avrupa Halk Partisi (EPP) içinde aktif bir rol üstlenmektedir. 7 Mart 2024’te EPP tarafından Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını yönetmek üzere Spitzenkandidat olarak belirlenmesi, Avrupa siyasetindeki lider konumunu daha da pekiştirdi.

2019 yılında Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine gelen von der Leyen, Temmuz 2024’te yeniden seçilerek görevine devam etti. Bu süreçte Avrupa’nın pandemi sonrası toparlanma süreci, enerji krizleri ve güvenlik politikaları gibi kritik alanlarda belirleyici bir liderlik sergiledi. Tıp eğitimi almış olması ve doktor unvanına sahip bulunması da onun özellikle sağlık politikalarında daha teknik ve bilimsel bir yaklaşım benimsemesine katkı sağladı.