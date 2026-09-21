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Von der Leyen, Costa ve Kallas, BM 81. Genel Kurulu öncesi Guterres ile görüştü

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Von der Leyen, Costa ve Kallas, BM 81. Genel Kurulu öncesi Guterres ile görüştü
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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Costa ve Kaja Kallas, BM 81. Genel Kurulu öncesinde Guterres ile görüştü. Von der Leyen, AB'nin çok taraflılık ve reforme edilmiş BM merkezinde kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM 81. Genel Kurulu öncesinde bir araya geldi. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) çok taraflılığı ve reforme edilmiş bir BM'nin merkezinde olduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile  Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da aralarında bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81 öncesinde mükemmel bir toplantı yaptık. AB, her zaman çok taraflılığın ve reforme edilmiş Birleşmiş Milletler'in merkezinde kurallara dayalı bir uluslararası düzenin destekçisi olmaya devam edecektir.

Görev süresi boyunca Ukrayna'dan Orta Doğu'ya ve iklim konularına kadar olan yakın iş birliğimiz için Genel Sekreter Guterres'e teşekkür ettik. Ayrıca UN80 reformlarını ileriye taşıdığı için de. Hedef net: Bugünün dünyasına uygun bir Birleşmiş Milletler. Daha etkili. Daha duyarlı. Küresel iş birliğini sahada çözümlere dönüştüren."

Kaynak: ANKA
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