Bakan Kurum, Hoekstra ile New York'ta COP31 ve iklim işbirliğini görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hoekstra ile New York'ta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) iklim işbirliği ve COP31 hazırlıklarını ele aldıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"COP31'i, Türkiye-AB iklim ilişkilerini daha stratejik ve sonuç odaklı bir seviyeye taşımak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İklim hedeflerimizi uygulamalara, taahhütleri somut eylemlere dönüştüren bir COP31 için Avrupa Komisyonu ile yakın çalışmaya hazırız. Avrupa Birliği'nin COP31'e, Eylem Gündemimiz kapsamında geliştirdiğimiz girişimlere ve Küresel Uygulama Hedeflerimize aktif katkı sağlamasını arzu ediyor, görüşmemizin iş birliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum."

Kaynak: AA