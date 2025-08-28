AB Binasına Yakın Füze Saldırısı: Von der Leyen'den Sert Tepki

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda Avrupa Birliği (AB) binasının 50 metre yakınına 2 füze isabet ettiğini açıkladı. Binada hasar meydana gelirken, AB personelinden yaralanan olmadı.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği şiddetli saldırının yankıları sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, saldırıda Kiev'de bulunan AB temsilciğinde hasar meydana geldiğini duyurdu. Leyen açıklamasında, "AB ofisimizin de hedef alındığı Kiev'e yönelik saldırıdan dolayı öfkeliyim. Bu, Temmuz ayından bu yana başkente yapılan en ölümcül İHA ve füze saldırısıydı. Ekranda arkamda görebileceğiniz gibi, aynı zamanda misyonumuza da bir saldırıydı. Az önce büyükelçi yardımcımızla görüştüm ve personelimizin hiçbirinin zarar görmemiş olmasından dolayı rahatladım. Saldırı, AB temsilciliğinin çok yakınında gerçekleştirildi. İki füze, 20 saniyede temsilciğin 50 metre yakınına isabet etti. Bu, tehlikede olan şeyin bir başka acı hatırlatıcısı. Kremlin'in Ukrayna'yı terörize etmek, sivilleri, erkekleri, kadınları ve çocukları körü körüne öldürmek ve hatta Avrupa Birliği'ni hedef almak için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya azami baskıyı sürdürdüklerini vurgulayan Ursula von der Leyen, "Bu, yaptırım rejimimizi sıkılaştırmak anlamına geliyor. Yakında 19. yaptırım paketimizle karşınızda olacağız. Buna paralel olarak Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki çalışmaları ilerletiyoruz. Komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz Ukrayna'ya güçlü ve sarsılmaz bir destek sağlıyoruz" dedi.

7 AB ülkesine ziyaret

Leyen, "Yarın, Rusya ve Belarus ile sınırlarımızı güçlendiren ve koruyan 7 AB ülkesine seyahat edeceğim. AB'nin onlarla tam dayanışmasını ifade etmek ve özellikle ortak savunma aracımız SAFE aracılığıyla güçlü bir Avrupa savunma sanayii inşa etme yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi paylaşmak istiyorum. Son olarak, Ukrayna'daki AB temsilciliğimizde görevli cesur personelimize teşekkür etmek istiyorum. Son derece zor şartlar altında olağanüstü bir iş çıkarıyorlar. Kiev'e bir sonraki seyahatimde bu mesajı kendilerine bizzat ileteceğim" ifadelerine yer verdi. - KİEV