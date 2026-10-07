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COP31 Başkanı Kurum, Hoekstra ve Bowen ile Antalya'daki iklim gündemini görüştü

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COP31 Başkanı Kurum, Hoekstra ve Bowen ile Antalya'daki iklim gündemini görüştü
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COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Avrupa Komisyonu Komiseri Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Bakanı Chris Bowen ile görüştü. Görüşmede COP31 değerlendirildi; Kurum, Antalya'da iklim gündemi ve herkesin çözümün parçası olduğu uygulama COP'u hedeflediklerini söyledi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiser Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiser Sayın Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile bir araya geldik. COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Antalya'da güçlü bir iklim gündemi oluşturmak, daha adil bir gelecek ve herkesin çözümün parçası olduğu bir uygulama COP'u için çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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