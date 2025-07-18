Schengen vize değişiklikleri nelerdir? Schengen vizesi kimlere kolaylaştı?

Schengen vize değişiklikleri nelerdir? Schengen vizesi kimlere kolaylaştı?
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Türk vatandaşlarının son yıllarda Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sorunlar, Avrupa Komisyonu'nun aldığı yeni kararla kısmen hafifliyor. Peki, Schengen vizesi kimlere kolaylaştı? Türk vatandaşları için Schengen vizesi değişti mi?

17 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşlarına çok girişli ve uzun süreli Schengen vizesi alma kolaylığı sağlandı. Peki, Schengen vizesi kolaylığı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

SCHENGEN VİZE DEĞİŞİKLİKLERİ NELERDİR?

Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kademeli vize süresi sistemini devreye soktu. Buna göre, düzenli seyahat eden ve daha önce aldığı Schengen vizelerini ihlalsiz kullanan Türk vatandaşları, önceki vize süresine ve başvuru zamanına göre aşağıdaki şekilde vize alabilecek:

Önceki vizesinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara: 6 aylık çok girişli vize

6 aylık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 1 yıllık çok girişli vize

1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 3 yıllık çok girişli vize

3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 5 yıllık çok girişli vize

Ancak bu vizeler, pasaport süresini aşamayacak. Vize geçerlilik süresi, pasaportun bitiş tarihinden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Schengen vize değişiklikleri nelerdir? Schengen vizesi kimlere kolaylaştı?

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Yeni sistem, aşağıdaki 25 Schengen ülkesinde geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.

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