Haberler

Bakan Bolat, Brüksel'de Gerassimos Thomas ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bolat, Brüksel'de Gerassimos Thomas ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile bir araya geldi. Görüşmede Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve e-ticaret alanındaki yeni düzenlemeler ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Çalışma Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar ile sınır ötesi e-ticaret alanında AB tarafından hayata geçirilmesi öngörülen yeni düzenlemeleri ve mevcut iş birliğimiz kapsamında kaydedilen ilerlemeleri ele aldık. SKDM kapsamında; ülkemizin akreditasyon kuruluşu TÜRKAK'ın SKDM kapsamı akreditasyonu için kabul edilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının dikkate alınması, ülkemizin üretim yapısını doğru yansıtan varsayılan emisyon değerlerinin belirlenmesi ve Türkiye'de kurulmakta olan Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında ödenen karbon bedellerinin AB tarafından tanınması konularındaki beklentilerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

E-TİCARET VE GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Sınır ötesi e-ticaret ve Gümrük Birliği'ne ilişkin temaslara da değinen Bakan Bolat, "Sınır ötesi e-ticaret alanında ise A.TR Dolaşım Belgesi kapsamındaki eşyanın AB'nin düşük kıymetli gönderilere yönelik gümrük vergisinden muaf tutulması konusunda sağlanan mutabakattan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Aynı yaklaşımın AB tarafından getirilmesi öngörülen işlem ücretine de yansıtılmasının önemini vurguladık. Görüşmemizde, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin kendine özgü yapısının AB'nin yeni düzenlemelerinde gözetilmesi ve karşılıklı ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından yapıcı diyaloğun sürdürülmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve ihracat kapasitesini artırırken Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda temelinde daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

"Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

Düğün bir anda kabusa döndü! Sandalyeyi kapan oraya koştu
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var, tam 4 bin 700 yıllık

Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı

Bir anda karşısına çıktı! Milli sporcumuzun şaşkına döndüğü anlar

Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!