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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "Ukrayna'ya füze ve İHA tedariki için 3,3 milyar avro daha aktaracağız"

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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ukrayna'ya füze ve İHA tedariki için 3,3 milyar avro daha aktaracağız'
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yarın 3,3 milyar avro daha aktaracağını açıkladı. Von der Leyen, kaynağın füze ve insansız hava aracı tedarikinde kullanılacağını belirtti.

(BRÜKSEL) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yarın 3,3 milyar avro daha aktaracağını açıkladı. Von der Leyen, kaynağın füze ve insansız hava aracı tedarikinde kullanılacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Kiev'i hedef almaya devam ettiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ifade ederek, "Yarın, füze ve insansız hava aracı tedariki için Ukrayna'ya 3,3 milyar avro daha aktaracağız" dedi.

Von der Leyen, geçen hafta "Ukrayna Destek Kredisi" kapsamında Patriot sistemleri için AB finansmanının onaylandığını hatırlatarak, daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

SAFE kapsamında kalan fonların ortak AB-Ukrayna savunma projelerine yönelik yeni bir program için kullanılmaya hazır olduğunu kaydeden von der Leyen, Ukrayna ile birlikte Avrupa hava ve füze savunma sistemi geliştirmek istediklerini bildirdi.

Ortak anti-balistik Freya sistemini temel alacaklarını belirten Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savaş alanındaki tecrübesi ve yenilikçi kapasitesi ile Avrupa'nın teknoloji ve sanayi gücünü bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"BU YIL UKRAYNA İÇİN ŞİMDİDEN YAKLAŞIK 15 MİLYAR AVRO SEFERBER ETTİK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin desteğinin, savunmayla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu yıl Ukrayna için şimdiden yaklaşık 15 milyar avro seferber ettik. Daha fazlası gelecek" değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy ile görüşmesinde, ilave finansmanın önünü açmak ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ilerlemesini sürdürmek için Ukrayna Parlamentosunda yapılması gereken reformları da ele aldıklarını bildiren Ursula von der Leyen, gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kuruluna katılacağını belirtti.

Von der Leyen, "Dünyanın dört bir yanındaki Ukrayna dostlarına mesajım basit olacak: Avrupa desteğini artırıyor. Şimdi diğerleri de desteklerini artırmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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