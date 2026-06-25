Haberler

Zelenskiy, Ursula Von Der Leyen ile Savunma İş Birliğini Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Gdansk'ta bir araya gelerek savunma iş birliği ve Rus saldırılarına karşı ortak çabaları ele aldı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Gdansk'ta bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği, Ukrayna'nın dayanıklılığının güçlendirilmesi ve Rus saldırılarına karşı ortak çabalar ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna İyileştirme Konferansı için şu anda Gdansk'ta bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm. Bu, önemli bir destek sinyalidir ve bunun için minnettarım. Savunma işbirliğini ve dayanıklılığımızı güçlendirmek, halkımızı Rus saldırılarından korumak için ortak çabalarımızı, Savunma Kuvvetlerine yapılacak tedarikler de dahil olmak üzere, görüştük. Savaşı uzatan ve Ukrayna'nın tüm diplomatik önerilerini görmezden gelenin Rusya olduğu herkes için açıktır. Bu nedenle ülkemizi ve halkımızı güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ayrıca bir sonraki yüz yüze görüşmemiz konusunda da anlaştık. Teşekkürler, Ursula!"

Kaynak: ANKA
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe'den seçim için net tarih geldi

Erdoğan aday olabilecek mi? Beştepe'den seçim için net tarih geldi
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

21 yaşındaki genç kadın evinin önünde darbedilip kaçırıldı

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğunu kaldırıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil