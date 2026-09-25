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Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'la New York'taki Türkevi'nde buluştu

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Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'la New York'taki Türkevi'nde buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile New York'taki Türkevi'nde görüştü. Bakanlık açıklamasında görüşmeye ilişkin içerik bilgisi paylaşılmadı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan ile Kallas'ın Türkevi'nde görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
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