Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Komiseri Kos ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika