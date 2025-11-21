Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Türkiye, Yunanistan'ın AB'nin Deniz Mekânsal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritayı kabul ettirme girişimine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu gayrihukuki oldubittiyi reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Deniz Mekânsal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Türkiye'nin BM tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin ulusal DMP'sini 16 Nisan 2025'te ilan ettiğini, 12 Haziran 2025'te ise UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini belirtti.

"YUNANİSTAN MEB'İ AB ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Avrupa Komisyonu'nun DMP Platformu internet sitesindeki, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan haritasının "yetkili Yunan makamlarına" atıfla güncellendiğini vurgulayan Keçeli, " Yunanistan, Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği sözde MEB'i, DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" ifadelerine yer verdi.

"BU ÇABALAR SONUÇSUZ KALACAK"

Keçeli, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına ilişkin pozisyonunu BM'ye bildirdiğini hatırlatarak, Yunanistan'ın haritada gösterdiği sözde MEB'in Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeler öne çıktı: " Yunanistan'ın MEB tasavvurları ve sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına derceterek meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkûmdur ve uluslararası hukuka aykırıdır."

ARKA PLAN: DENİZ PARKI GERİLİMİ

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de "iki deniz parkı" ilan etme girişiminin ardından geçtiğimiz aylarda Gökçeada açıkları ile Fethiye–Kaş–Finike hattında iki yeni Deniz Koruma Alanı (DKA) ilan etmişti. Yunanistan ise 21 Temmuz 2025'te İyon ve Ege Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmiş, Dışişleri Bakanlığı bu adıma yanıt olarak şu mesajı vermişti: "Ege'de ilan edilen deniz parklarının hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. Kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalıdır."

Türkiye–Yunanistan hattındaki deniz yetki alanları gerilimi, Yunanistan'ın DMP haritası girişimiyle yeniden sıcak başlıklar arasına girdi.