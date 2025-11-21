Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Deniz Mekansal Planlama Platformu'nda yayımlanan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan haritasına tepki göstererek, "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" dedi.

  • Türkiye, Yunanistan'ın AB Deniz Mekânsal Planlama Platformu'nda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimini reddetti.
  • Türkiye, ulusal Deniz Mekânsal Planını 16 Nisan 2025'te ilan etti ve 12 Haziran 2025'te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdi.
  • Yunanistan'ın haritada gösterdiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge, Türk kıta sahanlığı içinde yer alıyor.

Türkiye, Yunanistan'ın AB'nin Deniz Mekânsal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritayı kabul ettirme girişimine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu gayrihukuki oldubittiyi reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Deniz Mekânsal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Türkiye'nin BM tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin ulusal DMP'sini 16 Nisan 2025'te ilan ettiğini, 12 Haziran 2025'te ise UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini belirtti.

"YUNANİSTAN MEB'İ AB ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Avrupa Komisyonu'nun DMP Platformu internet sitesindeki, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan haritasının "yetkili Yunan makamlarına" atıfla güncellendiğini vurgulayan Keçeli, " Yunanistan, Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği sözde MEB'i, DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" ifadelerine yer verdi.

"BU ÇABALAR SONUÇSUZ KALACAK"

Keçeli, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına ilişkin pozisyonunu BM'ye bildirdiğini hatırlatarak, Yunanistan'ın haritada gösterdiği sözde MEB'in Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeler öne çıktı: " Yunanistan'ın MEB tasavvurları ve sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına derceterek meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkûmdur ve uluslararası hukuka aykırıdır."

ARKA PLAN: DENİZ PARKI GERİLİMİ

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de "iki deniz parkı" ilan etme girişiminin ardından geçtiğimiz aylarda Gökçeada açıkları ile Fethiye–Kaş–Finike hattında iki yeni Deniz Koruma Alanı (DKA) ilan etmişti. Yunanistan ise 21 Temmuz 2025'te İyon ve Ege Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmiş, Dışişleri Bakanlığı bu adıma yanıt olarak şu mesajı vermişti: "Ege'de ilan edilen deniz parklarının hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. Kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalıdır."

Türkiye–Yunanistan hattındaki deniz yetki alanları gerilimi, Yunanistan'ın DMP haritası girişimiyle yeniden sıcak başlıklar arasına girdi.

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

VAH ZAVALLI AKP..... "ACİZLER KRALI" AKP'nin "ne kadar aciz olduğunu" Akdeniz'in ortasında uluslararası sularda T.C. milletvekillerimiz İSRAİL SALDIRISINA uğradığında AKP'nin onları bile "KORUMAKTAN ACİZ" olduğunu açıkça gördük... AKP, Türkiye'nin "UTANCIDIR"... İran'da çağımızın silahı "HİPERSONİK FÜZELER" varken, AKP, tarihin "çöplüğüne" gitmiş "TANK" yaptık diye, milletimizi aldatıp uyutuyor... Yemen'deki KAHRAMAN HUSİLER, İsrail'e FÜZE YAĞDIRIRKEN, AKP'nin "acizliğini" bütün Türkiye gördü !!

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme150
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

Fetöcümüsün???

yanıt42
yanıt28
Haber YorumlarıZeki Celik:

sen tam bir soysuz ve vatan hainisin

yanıt25
yanıt19
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

SELIM SAHIN SAHIN: Ne acizi kim aciz? Mustafa kemal meb meb bilmiyordu misaki milliyi bile savunamadi. Ege adalarimi dedin mustafa kemalin ilgisi disindaydi, hele kibrismi kemal ile hic baglantisi yok. Gordun simdi: Akp baskomutan Erdogan sayesinde meb ve mavi vatan nedir ogrendiniz. Suriyedeyiz, afrikadayiz bosnadayiz, heryerdeyiz. Kimmis aciz anlat simdi?

yanıt11
yanıt24
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

namussuz zeki ve hatice sizin annz iyi tanır fetöcüyü ve hainleri ş ler adamlar kıyılara el koyuyor sizin sectiniz kişi sadece kınıyor konusuyor ulan sizmisiniz vatansever bugün iyiki fatih sultan mehmet yaşamıyor yaşasa ilk sizin gibi namussuzların kafasını alırdı .

yanıt13
yanıt8
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

RECEP'in aslında "KİM" olduğunu, "NE" olduğunu görmek istiyorsanız şu 2 videoyu seyredin : Türkiye'de "OY KULLANMA HAKKI" olan herkesin bu 2 videoyu bilmesi gerekir (25 ve 48 saniye) youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw ... youtube . com/shorts/7U3LCh6-4s4 .... 22-Aralık-2021'de Ankara'da, Saray'da 10 farklı ülkeden ("UGANDA" dahil) YAHUDİ DİN ADAMLARI "RECEP" için şöyle dua ettiler : "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" ... (İNTERNETE YAZIN- 22 Aralık 2021 - HAHAMLAR SARAY'DA DUA ETTİ - TANRI..)

yanıt8
yanıt9
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Kınayalım sorun kalmasın

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
