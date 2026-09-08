Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: 'Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için 3,2 milyar avroluk ödeme yapılacak'

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünleri satın alabilmesine yönelik muafiyet konusunda AB üyesi ülkelerin anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Von der Leyen, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında yapılacak 3,2 milyar avroluk yeni ödemenin Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte, Üye Devletlerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürün satın alımı için muafiyet konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Leyen ayrıca, "3,2 milyar avroluk bir sonraki ödeme, Ukrayna'nın Rusya'nın ayrım gözetmeyen saldırılarına karşı gökyüzünü daha iyi korumasına olanak sağlayacak. Bu, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında zaten ödenen 8,4 milyar avronun üzerine geliyor ve hava savunması dahil. Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa'nın savunma duruşunu güçlendirmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA