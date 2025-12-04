Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının savaş nedeni olacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu, Ukrayna ordusunu finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarının benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BUNU SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ"
Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının bir savaş nedeni olduğunu belirten Medvedev, "Eğer çılgın Avrupa Birliği, sözde 'tazminat kredisi' kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB üye ülkeleri için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte bir savaş sebebi olarak görebilir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, Ukrayna'nın zor durumdaki ordusu ve temel hizmetlerini finanse etmek için 90 milyar euro kaynak sağlamak üzere, dondurulmuş Rus varlıklarının veya uluslararası borçlanmanın benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.