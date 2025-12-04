Haberler

Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının savaş nedeni olacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu, Ukrayna ordusunu finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarının benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUNU SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ"

Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının bir savaş nedeni olduğunu belirten Medvedev, "Eğer çılgın Avrupa Birliği, sözde 'tazminat kredisi' kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB üye ülkeleri için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte bir savaş sebebi olarak görebilir" dedi.

Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarızRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev

NE OLMUŞTU?

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, Ukrayna'nın zor durumdaki ordusu ve temel hizmetlerini finanse etmek için 90 milyar euro kaynak sağlamak üzere, dondurulmuş Rus varlıklarının veya uluslararası borçlanmanın benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
