Gençlik ve Spor Bakanı, Gençlerin Katılımını Vurguladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı, bakanlığımızın ana öncelikleri arasındadır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Youth Wiki Platformu Ulusal Temsilciler Toplantısı'na katıldı. Toplantıda; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Avrupa Komisyonu'nda projenin koordinasyonundan sorumlu bürokratlar, Youth Wiki platformundaki 33 Avrupa ülkesinin ulusal temsilcileri de yer aldı. Bakan Bak, 2 gün sürecek olan toplantının açılışında konuştu. Bakan Bak, projenin Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde özel yere sahip olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gençlik, eğitim ve spor alanlarındaki iş birliği açısından her zaman en yapıcı ve en canlı alanlardan biri olmuştur. Gençlik politikalarına ilişkin ortak projeler, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirirken, toplumlarımızın birbirini daha iyi anlamasına da katkı sunuyor. Bu platform, ülkelerimizin gençlik politikalarını şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getiriyor, politika yapımını bilgi ve kanıta dayandırmamıza imkan tanıyor, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi somut veriler üzerinden konuşmamızı sağlıyor. Türkiye, genç nüfusuyla Avrupa'nın en dinamik toplumları arasında yer alıyor. Gençleri sadece, 'geleceğin hazırlayıcısı' olarak değil, bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak görüyoruz" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZLE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Bakan Bak, açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlerin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları engelleri ve politika alanındaki boşlukları daha net görmemize yardım eden güçlü bir bilgi altyapısı olmadan, gençlerin gerçek anlamda söz sahibi olmasını sağlamak mümkün değildir. Youth Wiki, tam da bu nedenle gençlerin katılımını destekleyen arka plandaki görünmez ama çok güçlü bir mekanizma olarak değerlendirilebilir. Gençlerimizin sesi ne kadar güçlenirse, AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli zemini de o kadar güçlenecektir. Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı, bakanlığımızın ana öncelikleri arasındadır. Bakanlığımız bünyesindeki gençlik merkezleri, gençlik ofisleriyle gençlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların projelerine destek veriyoruz. Ülkeler arası gençlik değişimlerini önemsiyoruz. Bakanlığımız gençlik politika belgesini tamamlamak üzereyiz. 81 ilimizde gençlerle bir araya gelerek yeni ve güncel bir gençlik politikası kazandırmak konusunda son aşamaya geldik, bunu yakında açıklayacağız."

Bakanlık olarak uluslararası projelerde, proaktif rol üstlenmeye önem verdiklerini belirten Bakan Bak, "Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birliklerinde hedefimiz; gençlerimizin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklerken, aynı zamanda ülkelerimiz arasında güveni, karşılıklı anlayışı ve ortak değerleri güçlendirmektir. Gençlik çalışmaları, gönüllülük, spor, dijital dönüşüm, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda geliştirilen programlar, aslında Youth Wiki'de yer alan bilgilerin sahadaki yansımalarıdır. Youth Wiki'den elde edilen veriler ve karşılaştırmalar, ulusal gençlik politikalarımızın gözden geçirilmesi, yeni önceliklerin belirlenmesi ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması açısından bizim için önemli bir referans noktasıdır. 2 gün sürecek değerlendirme toplantılarının faydalı geçeceğine inanıyoruz. Ankara'da, Youth Wiki ağının 10 yıllık birikimini değerlendirecek, geleceğe yönelik öncelikleri tartışacak ve ülkelerinizden getirdiğiniz deneyimleri birbirinizle paylaşacaksınız. Gençlerin karar süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği, sosyal içerme ve demokrasi kültürü gibi başlıklarda yapılacak bu tartışmaların, hem Youth Wiki'nin geleceğine hem de Avrupa gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.