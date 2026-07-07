NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinden önce gazetecilere açıklama yaptı. Rutte, NATO zirvesine geldikleri için Costa ve Leyen'e teşekkür ederek, üye ülkelere desteklerini hatırlattı.

Costa, üye ülkelerle işbirliği yaptıklarını söyleyerek, NATO'nun boşluklarını doldurmak için çalıştıklarını belirtti.

Leyen ise güçlü Avrupa, güçlü NATO olduğunu hatırlatarak, boşlukları doldurmak için çalıştıklarını ve Ukrayna'nın alanda savaş tecrübesi olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı