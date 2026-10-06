Von der Leyen, Karadeniz'de iki ticari geminin vurulmasına 'kabul edilemez' dedi

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(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin "Sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi. Von der Leyen, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari geminin vurulduğunu, saldırıların Türk şirketine ait bir geminin Romanya açıklarında vurularak batırılmasından bir gün sonra gerçekleştiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesi ve bir Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'deki durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Ticari gemiler ve masum mürettebatlar hedef alınıyor, denizde zaten can kayıpları yaşandı. Bugün, Karadeniz'deki Bulgaristan ekonomik bölgesinde iki ticari gemi vuruldu. Bu, bir Türk gemisinin Ukrayna tahılı taşıdığı sırada Romanya kıyılarında vurularak batırılmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Bu olayların tam koşulları hala belirlenmeye çalışılırken, gelişmeler son derece endişe verici. Sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar kabul edilemez. Doğu kanadındaki Üye Devletlerimizle tam dayanışma içindeyiz."

Kaynak: ANKA