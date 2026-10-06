Haberler

Von der Leyen, Karadeniz'de iki ticari geminin vurulmasına 'kabul edilemez' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Von der Leyen, Karadeniz'de iki ticari geminin vurulmasına 'kabul edilemez' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari geminin vurulduğunu, saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Saldırılar, Türk şirketine ait Ukrayna tahılı taşıyan geminin Romanya açıklarında batırılmasından bir gün sonra geldi.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin "Sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi. Von der Leyen, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari geminin vurulduğunu, saldırıların Türk şirketine ait bir geminin Romanya açıklarında vurularak batırılmasından bir gün sonra gerçekleştiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesi ve bir Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'deki durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Ticari gemiler ve masum mürettebatlar hedef alınıyor, denizde zaten can kayıpları yaşandı. Bugün, Karadeniz'deki Bulgaristan ekonomik bölgesinde iki ticari gemi vuruldu. Bu, bir Türk gemisinin Ukrayna tahılı taşıdığı sırada Romanya kıyılarında vurularak batırılmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Bu olayların tam koşulları hala belirlenmeye çalışılırken, gelişmeler son derece endişe verici. Sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar kabul edilemez. Doğu kanadındaki Üye Devletlerimizle tam dayanışma içindeyiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 396 sitede yayınlandı.
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı
SPK'dan 'Borsa İstanbul 130 kez uyarıda bulundu' iddiasına yalanlama

Fon krizi sürerken piyasaları sarsan iddia! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor

ALFA WATAN battı, mürettebattan haber yok
Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Sen benim her şeyimsin
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Film değil gerçek! Öğrencilerle polis sokakta karşı karşıya geldi

Avrupa ülkesi kaosa sürükleniyor! Bu görüntüler bir filmden değil
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

TFF'de istifa! Olağanüstü seçim çağrısı yaptı