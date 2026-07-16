Haberler

Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Üyesi Šefcovic ile görüştü

Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Üyesi Šefcovic ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maroš Šefcovic ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çelik, e-ticaret, kamu alımları ve dijital ticaret konuları ele alınırken, Ekim ayında yapılacak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu öncesi ilerlemeler değerlendirildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maroš Šefcovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Šefcovic ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı öncesinde; çelik ve e-ticaret başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konularda yakın diyalog içerisinde sağladığımız ilerlemeleri memnuniyetle ele aldık. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'da çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda, kamu alımları ve dijital ticaret gibi yeni alanlarda mevcut iş birliğimizi daha da derinleştirecek adımları değerlendirdik. AB'nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejileri kapsamında şekillenen 'Made in EU' yaklaşımının, Gümrük Birliği ortaklığımızı ve köklü ekonomik entegrasyonumuzu destekleyecek bir vizyonla ele alınması yönündeki ortak anlayışımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Dünyanın en lükslerinden! Operasyona 21 tanker katıldı
Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz

Destici'den 'Ahbap' çıkışı: En ağır şekilde...
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış

Soygundan iki saat önce internetten yaptığı arama bomba
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor