Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu Üyesi Šefcovic ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maroš Šefcovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Šefcovic ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı öncesinde; çelik ve e-ticaret başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konularda yakın diyalog içerisinde sağladığımız ilerlemeleri memnuniyetle ele aldık. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'da çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda, kamu alımları ve dijital ticaret gibi yeni alanlarda mevcut iş birliğimizi daha da derinleştirecek adımları değerlendirdik. AB'nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejileri kapsamında şekillenen 'Made in EU' yaklaşımının, Gümrük Birliği ortaklığımızı ve köklü ekonomik entegrasyonumuzu destekleyecek bir vizyonla ele alınması yönündeki ortak anlayışımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı