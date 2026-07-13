KKTC Dışişleri'nden AB'ye "Kıbrıs özel temsilcisi" resti

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun sözde "Kıbrıs özel temsilcisi" olarak atanmasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, atamanın Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan yapıldığını belirterek, Avrupa Birliği'nin taraflı adımlarının "yok hükmünde" kabul edileceğini ve hükümet tarafından muhatap alınmayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesiyle sözde "Kıbrıs özel temsilcisi" olarak atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Avrupa Komisyonu tarafından GKRY'nin tavsiyesiyle tek taraflı ve gayrıyasal şekilde gerçekleştirilen atamanın Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak "Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve çıkarlarını göz ardı ederek tek taraflı şekilde üyeliğe kabul ettiği hatırlatılarak, bu süreçle birlikte AB'nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını ve inandırıcılığını tamamen yitirdiği ifade edildi. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin adadaki hassas siyasi dengeleri hiçe sayan yaklaşımını yeni bir temsilci atayarak sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, iki taraf arasında ortak bir zeminin bulunmadığı bir dönemde, önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği algısı oluşturulan gayriresmi toplantı öncesinde suni bir süreç oluşturmaya çalışıldığı savunularak, "AB'nin GKRY ile hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldubitti oluşturmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin tükenmiş bir modeli yeniden canlandırmaya yönelik yaklaşımının bugüne kadar tüm çözüm girişimlerini reddeden Rum tarafının statükoyu sürdürme siyasetine hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve kalıcı bir anlaşmanın ancak adadaki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün olacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda inandırıcılığını ve sürece katkı koyma konusundaki samimiyetini gösterebilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasının sonunda ise, "Egemen eşitliğimiz ve halkımızın eşit uluslararası statüsünü tanımaktan imtina ettiği ve halkımızın iradesini hiçe saymaya devam ettiği sürece, Avrupa Birliği tarafından atılan taraflı adımlar Kıbrıs Türk Halkı tarafından yok hükmünde kabul edilecek ve Hükümetimizce muhatap alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı