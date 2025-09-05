Avrupa Komisyonu'ndan Ribera'nın 'Gazze Soykırımı' Açıklamasına Tepki

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımıcı Ribera'nın "Gazze soykırımı" ifadesini kullanması geniş yankı buldu. Komisyon bugün "Karar mercii Avrupa Komisyonu değil" açıklamasını yaptı. İsrail, Ribera'ya sert suçlamalar yöneltti.Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirmesi geniş yankı bulurken İsrail'in de sert tepkisine yol açtı.

Avrupa Komisyonu'nun Baş Sözcüsü Paula Pinho ise bugün kendisine yöneltilen sorular üzerine Ribera'nın kullandığı "Gazze soykırımı" tanımının, komisyonun pozisyonunu yansıtmadığını dile getirdi.

"Bu konuda ve tanımında, karar mercii komisyon değildir" diyen Sözcü Pinho, komisyon üyeleri arasında bu hususta alınmış bir karar da bulunmadığını kaydetti.

"Yargı mercii mahkemelerdir"

Komisyonun bir diğer Sözcüsü Anouar El Anouni ise, soykırım ya da diğer uluslararası suçların işlenip işlenmediği ile ilgili kararların ulusal ve uluslararası mahkemeler tarafından verildiğine işaret etti.

Anouni ayrıca böyle bir sınıflandırmanın, yapılanların doğru bir şekilde tespit edilmesini ve hukuken de hüküm verilmesini gerektirdiğini ifade etti. İsrail'den sert tepki

Bu arada Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera'nın açıklamasıyla ilk kez bir AB yetkilisinin açıkça Netanyahu Hükümeti'ni Gazze'de soykırımla suçlaması, İsrail'in sert tepkisine yol açtı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Ribera'nın asılsız suçlamalarını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Therese Ribera "Hamas'ın propagandasının sözcüsü haline gelmekle" suçlandı:

Ribera ne demişti?

Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Ribera, Perşembe günü Paris'teki Siyasi Bilimler Akademisi'nde İklim Anlaşması konusunda düzenlenen bir etkinlikte "Gazze soykırımı" ifadesini kullandı.

Ribera ayrıca, "Gazze'de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa'nın iflasını ifşa ediyor" dedi.

Uluslararası haber ajanslarının, son dakika haberleriyle duyurdukları Ribera'nın bu sözleri, uluslararası gündeme damgasını vurdu.

İspanyol ve sosyalist bir siyasetçi olan Ribera, Avrupa Komisyonu'nun altı başkan yardımcısından biri ve tıpkı ülkesi İspanya gibi İsrail'in Gazze savaşına en ağır eleştirileri yönelten isimler arasında.

Ribera geçen ay, haftalık Politico gazetesine verdiği röportajda, "Gazze'deki açlık, yerinden edilme ve öldürme olaylarının çok büyük ölçüde soykırıma benzediğini" belirterek AB'ye İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almayı değerlendirme çağrısı yapmıştı.

AB'de İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda özellikle Almanya'nın itirazı nedeniyle karar alınamıyor. Avrupa Komisyonu da bugüne kadar İsrail'e insan haklarını ihlal etmeme ve uluslararası hukuka bağlı kalma çağrıları yapmakla yetindi.

AFP,dpa / DA,ET