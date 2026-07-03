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AB Komisyonu'ndan Türkiye'nin Sanayide Karbonsuzlaşma Dönüşümüne 5,7 Milyon Euroluk Destek

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Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulması için 5,7 milyon euroya kadar finansman sağlayacak.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Türkiye'de Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulmasını desteklemek amacıyla 5,7 milyon euroya kadar finansman sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Dombrovskis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, desteğin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağlanacağını belirtti. Dombrovskis, "Dün Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulmasını 5,7 milyon euroya kadar destekleme niyetimizi açıkladı. Bu girişim, Türkiye'nin sanayisini sürdürülebilir ve düşük karbonlu büyüme doğrultusunda dönüştürme, inovasyonu teşvik etme ve sanayi süreçlerinin dijitalleşmesini destekleme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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