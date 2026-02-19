Bakan Bayraktar, Avrupa Komisyonu Enerji Komiseri Jorgensen ile bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'da, Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Sayın Dan Jorgensen ile bir araya geldik. Enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen iş birliğimizi daha ileriye taşıma kararlılığı gösteriyoruz. Bölgesel ve küresel bir dönüşüm sürecinin içerisinde yer aldığımız bu dönemde ilişkilerimizi somut çıktılarla güçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye ve AB arasında enerji iş birliğinin derinleştirilmesini önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı