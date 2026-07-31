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KKTC, AB'ye güven artırıcı önlemler çağrısı yaptı

KKTC, AB'ye güven artırıcı önlemler çağrısı yaptı
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Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yalnızca Kıbrıs Rum tarafıyla değil, Avrupa Birliği ile de güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yalnızca Kıbrıs Rum tarafıyla değil, Avrupa Birliği ile de güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs Adası'yla ilgili olası bir müzakere sürecinde taraf olamayacağını, ancak Ada'da kapsamlı ve kalıcı bir çözüme katkı sunmak istiyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemlerde yapıcı rol oynayabileceğini dile getirdiği belirtildi.

Erhürman, görüşmede Fitto'ya yalnızca Kıbrıs Rum liderliğiyle değil, Avrupa Birliği ile de güven artırıcı önlemlere ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Görüşmede, uzun süredir uygulanmayan Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sorunlar ile Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet haklarına ilişkin sorunlar da ele alındı.

Tufan Erhürman ayrıca, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki izolasyonunun sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle çocukların uluslararası toplumun bir parçası olmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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