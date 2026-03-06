Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu üyesi Kos ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Marta Kos ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Sayın Marta Kos ile bugün yapıcı ve verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Kos ile geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz verimli istişarelerin devamı niteliğindeki görüşmemizde, Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) taslağına ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede görüşmede, ülkemizin beklentileri çerçevesinde taslak mevzuatta Gümrük Birliği entegrasyonunun özel konumunun yer almış olmasından duyulan memnuniyeti ifade ettik. Ülkemiz üreticilerinin AB ülkelerinde taslak mevzuat kapsamındaki kamu alımlarına katılımına ve sübvansiyonlardan istifade etmelerine yönelik şartlar ve bu alanda atılabilecek adımları gözden geçirdik. Aynı zamanda, taslak mevzuat bağlamında geliştirilebilecek hususlara yönelik istişarelerde bulunduk. Sayın Kos ile ülkemiz ile AB arasındaki ticaret ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde bağlantısallık alanında atılabilecek kapsamlı adımlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürmek konusunda mutabık kaldık" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maroš Sefcovic ile de çarşamba günü görüştüklerini aktaran Bolat, "Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı bağlamında Made in EU tartışmalarında, Gümrük Birliği'nin konumu, izlenmesi öngörülen uygulama yaklaşımları, ülkemizin AB üyesi ülkelerde kamu alımları alanında tabi olabileceği şartlar ve bu alanda yürütülebilecek iş birliği çalışmalarını detaylı şekilde ele aldık. Özellikle Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunu kurmuş olduğumuz 2024 yılından itibaren, sayısız toplantılar ve müzakerelerle, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin ilerletilmesi noktasındaki kararlı çalışmalar ve güçlü iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. AB ile ülkemiz arasında 30 yılını geride bırakan Gümrük Birliği çerçevesinde 233 milyar doları aşan dengeli ikili ticaretimizin de gösterdiği üzere Türkiye, üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve lojistik konumuyla Avrupa değer zincirlerinin kritik bir parçası haline gelmiştir. Bu entegrasyonun küresel ekonomi ve ticaretin içerisinde bulunduğu açmazlar karşısında taraflara sağladığı fayda her iki tarafça da teyit edilmektedir. Bu bağlamda, AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı