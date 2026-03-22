Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Avrupa Komisyonu ve ABD'li yetkililerle telefonda görüştü. Görüşmelerde savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.

BÖLESEL AKTÖRLERLE TEMAS

Fidan, Abbas Arakçi ve Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmelerde, çatışmaların bölgeye etkileri ve ateşkes ihtimali üzerinde durdu. Görüşmelerde, özellikle sivillerin korunması ve gerilimin daha fazla yayılmasının önlenmesi konuları ele alındı.

AB İLE KOORDİNASYON VURGUSU YAPILDI

Avrupa Birliği kanadıyla da temaslarını sürdüren Fidan, Kaja Kallas ile görüşmesinde, uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Diplomatik girişimlerin artırılması ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi gündeme geldi.

ABD İLE GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

ABD'li yetkililerle yapılan temaslarda ise çatışmaların durdurulmasına yönelik somut adımlar değerlendirildi. Türkiye'nin, bölgesel istikrarın korunması için çok taraflı diplomasi yürüttüğü ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

Çağla Taşcı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
16 yaşındaki çocuk, otomobilde ölü bulundu

16 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu