Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.

BÖLESEL AKTÖRLERLE TEMAS

Fidan, Abbas Arakçi ve Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmelerde, çatışmaların bölgeye etkileri ve ateşkes ihtimali üzerinde durdu. Görüşmelerde, özellikle sivillerin korunması ve gerilimin daha fazla yayılmasının önlenmesi konuları ele alındı.

AB İLE KOORDİNASYON VURGUSU YAPILDI

Avrupa Birliği kanadıyla da temaslarını sürdüren Fidan, Kaja Kallas ile görüşmesinde, uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Diplomatik girişimlerin artırılması ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi gündeme geldi.

ABD İLE GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

ABD'li yetkililerle yapılan temaslarda ise çatışmaların durdurulmasına yönelik somut adımlar değerlendirildi. Türkiye'nin, bölgesel istikrarın korunması için çok taraflı diplomasi yürüttüğü ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.