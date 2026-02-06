Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve iş birliği için Kos ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA