Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: 'Sahte reklam' tepkisi!

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Meta platformlarında artış gösteren sahte reklamlar ve zararlı içerikler nedeniyle Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu. Bakan Gawkowski, teknoloji devine 250 milyon avro (yaklaşık 291 milyon dolar) tutarında idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden sert açıklamalarda bulunan Gawkowski, "Platformlardaki bu 'Vahşi Batı' düzeni artık sona ermeli," ifadelerini kullandı. Meta’ya dolandırıcılığı, sahte ilanları ve yasa dışı uygulamaların tanıtımını engelleyecek etkili araçları derhal devreye sokma çağrısında bulunan Bakan, Polonyalı kullanıcıları hedef alan bu durum karşısında tepkisiz kalınmayacağını vurguladı.

"Sistemik bir problem var"

Bakan Gawkowski, Avrupa Komisyonu'nun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen'e gönderdiği mektubun bir kısmını da kamuoyuyla paylaştı. Mektupta, Polonya makamlarının ve siber güvenlik ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen Meta'nın somut bir adım atmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu olgunun ulaştığı boyut, Avrupa tek pazarındaki en büyük çevrim içi platformlardan birinde reklamcılık sisteminin çalışma şekliyle ilgili çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor."

Meta savunmada: "137 bin reklamı kaldırdık"

Eleştirilerin odağındaki Meta ise dolandırıcılık amaçlı reklamlarla mücadelenin dijital ekosistemdeki en karmaşık süreçlerden biri olduğunu savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya menşeli yaklaşık 137 bin reklamın ihlal gerekçesiyle kaldırıldığı ve bunların %88'inden fazlasının henüz kullanıcılar bildirmeden tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.