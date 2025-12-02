Haberler

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile Brüksel'de bir araya gelerek, AB ile ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Brüksel'de görüştü.

Haberler.com
