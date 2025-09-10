Haberler

AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'le olan ticari ilişkilerini ve desteklerini keseceklerini açıkladı. Ayrıca İsrail'in "aşırılık yanlısı bakanlarına" da yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenlenmesinden sonra harekete geçen Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yönelik ikili desteği ve ticaret ilişkilerini sert şekilde kısıtlamaya hazırlanıyor.

1. BİLGİLENDİRME VE KARARLAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik her türlü yardımı (sivil toplum kuruluşları ve Yad Vashem dışındaki) durduracaklarını duyurdu. Ayrıca, ticaret ortaklık anlaşmasının ticaret bölümünün kısmen dondurulması önerisini gündeme getirdi. Aynı zamanda, İsrail'in "aşırılık yanlısı bakanlarına" yönelik yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

2. YAPTIRIM VE ASKI KARARI

Yardımların durdurulması yönündeki karar, İsrail devletine ya da hükümete doğrudan olan ödemeleri kapsıyor. Buna karşılık, Yad Vashem gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve anma faaliyetleri gibi alanlar bu kararın dışında tutuluyor.

AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

3. TİCARET ANLAŞMASI VE AR-GE FONU

AB, İsrail ile yapılan ticari anlaşmanın "ticaret" kısmını askıya almayı öneriyor. Bu adım, İsrail mallarının AB pazarına girişine tanınan avantajların geri çekilmesi anlamına geliyor. Kararın yürürlüğe girebilmesi için AB ülkelerinin nitelikli çoğunluk oyu gerekiyor ki bu, üyeler arasında görüş birliği sağlanmasını zorlaştırıyor. Öncesinde benzer şekilde İsrail'in Horizon Europe araştırma programına erişiminin kısıtlanması da gündeme gelmiş ancak yeterli destek sağlanamamıştı.

AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

4. FİLİSTİN'E YARDIM ADIMLARI

Avrupa Komisyonu, gelecek ay Gazze'nin yeniden inşası için "Filistin Bağışçı Grubu" oluşturacağını duyurdu. Bu girişim, özellikle Gazze'deki altyapı ve insani ihtiyaçlara yönelik fon sağlama amacı taşıyor.

